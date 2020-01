4cLegal Academy II: candidature aperte fino al 10 febbraio

La seconda edizione del talent dedicato al mondo legale andrà in onda su SKY (Canale 511) in partnership con Blue Financial Communication - Forbes e Great Place to Work.



C'è tempo ancora fino al 10 febbraio per presentare la propria candidatura alla 4cLegal Academy, l'innovativo Talent dedicato al mondo legale in cui i più brillanti neolaureati in Giurisprudenza avranno l'opportunità mettere alla prova le loro competenze, soft skills e capacità di visione al cospetto dei più importanti operatori del settore.

Tra i partner dell'iniziativa Great Place to Work Italia, BFC sui canali TV e Web di Forbes e da ultimo Elsa Italy (la più grande associazione europea di studenti di Giurisprudenza).

Recenti endorsement all'iniziativa sono arrivati da istituzioni importanti come Formazione Giuridica, Just Legal e MELIUSform.

La selezione è aperta a talentuosi neolaureati in Giurisprudenza under-26 che abbiano voglia di mettere alla prova le loro competenze, soft skills e capacità di visione.

Se riusciranno a entrare nella cinquina dei finalisti, i concorrenti saranno infatti chiamati a risolvere di fronte alle telecamere una serie di casi giuridici concreti proposti da professionisti di alcuni tra i più importanti operatori del mercato legale. Alla fine di un percorso di formazione e crescita una giuria, composta dall'Amministratore Delegato di 4cLegal (Alessandro Renna), da un head hunter di professione (Lorena Urtiti) e da un Business Coach e formatore (Mario Alberto Catarozzo) decreterà il Legal Talent of the Year 2020.

La prima edizione della 4cLegal Academy – a cui hanno partecipato ANAS, IBSA Institute Biochimique SA, Magneti Marelli e Sorgenia tra le aziende; Carnelutti, Deloitte Legal, Nctm e Puccio - Penalisti Associati tra gli studi legali – è stata trasmessa sul sito di 4cLegal tra gennaio e aprile 2019 (https://www.4clegal.com/academy) ed è andata in onda in esclusiva su Sky (Canale 511 BFC) arricchita con contenuti extra.

La nuova edizione andrà direttamente in TV in Prime Time sul canale Sky di Forbes grazie alla partnership con BFC, e vedrà la collaborazione di Great Place to Work Italia, società di consulenza specializzata nella valorizzazione della persona nell'ambiente di lavoro. A gennaio si è aggiunto anche e il supporto importante di ELSA Italy, che ha promosso la 4cLegal Academy tra i suoi associati.

Per tutte le informazioni sull'Academy e la modalità di invio delle candidature, l'indirizzo è www.4clegal.com/academy-2. 4cLegal Academy è un'iniziativa di 4cLegal, player dell'innovazione nel mercato dei servizi legali (www.4clegal.com).