IL FUTURO DELLA PROFESSIONE: IL COMMERCIALISTA, CONSULENTE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRESA

Venerdì 24 gennaio a Padova la Giornata di formazione organizzata dall'Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie



Padova, 21 gennaio 2020 – Oltre 250 commercialisti da tutto il Nordest sono attesi alla Giornata di formazione "Il commercialista: un consulente per lo sviluppo dell'impresa. Strumenti per la consulenza e per il controllo di gestione" organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie).



L'appuntamento è in programma venerdì 24 gennaio 2020 a Padova presso l'hotel Four Points by Sheraton Padova (Corso Argentina, 5).



In un contesto di mercato in continuo divenire, gli imprenditori chiedono sempre più al commercialista una serie di competenze trasversali che impongono un'evoluzione della figura del professionista chiamato a dismettere il ruolo di consulente tributario per abbracciare quello di advisor a 360° delle imprese.



Obiettivo della Giornata è perciò fornire ai partecipanti una panoramica degli strumenti a disposizione del professionista affinché possa comprendere lo stile dell'agire consulenziale, il livello qualitativo della propria professionalità e le modalità per migliorarla, nell'ottica di diventare professionisti capaci di attivare un vero e proprio percorso di consulenza manageriale e accompagnamento del percorso di crescita delle imprese.



In particolare la Giornata approfondirà aspetti quali le tecniche e gli strumenti del controllo di gestione nell'era digitale, la consulenza d'impresa e le tecniche operative del controllo di gestione, il raccordo tra budget e reporting, l'analisi dei costi per le decisioni e la misurazione della strategia e gli indicatori di performance. Verrà inoltre presentato un caso aziendale per analizzare il percorso e la criticità per la realizzazione di un sistema di controllo di gestione ed esaminato un modello per la formulazione del piano d'affari.



Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, e di Dante Carolo, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, interverranno come relatori: Alessandro Tullio, Docente di Programmazione e Controllo e Analisi dei Costi e partner di società di business intelligence per le imprese, Laura Coggiola, Dottore Commercialista, Consulente aziendale e Revisore legale, esperta di sistemi di pianificazione, controllo di gestione e di reporting direzionale, Pietro Dalena, Consulente di direzione ed organizzazione aziendale certificato APCO (Associazione Professionale italiana Consulenti di management), Dottore commercialista e Revisore legale, Francesco Ortolani, Direttore Generale di CMS, azienda leader nella costruzione di macchine per l'industria del condizionamento e della refrigerazione, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Giovanni Fiore, Dottore Commercialista, Consulente aziendale sui temi del controllo di gestione e finanza aziendale, C.T.U. del Tribunale di Bologna, e Andrea Panizza, Docente a contratto di "Strategia e Politica Aziendale" presso l'Università di Ferrara, Consulente di management, Revisore legale in Ferrara, Pubblicista.



Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org