Orrick e LCA nel finanziamento per Agro Noce

Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dal managing associate Giulio Asquini e dalla trainee Terfè Gerotto, ha assistito Intesa Sanpaolo, in qualità di Arranger e Finanziatrice, per tutti gli aspetti legali relativi al finanziamento a lungo termine concesso ad Agro Noce, società controllata da IDeA Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.



Agro Noce è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto dal partner Davide Valli, dall'associate Luca Alfonso Liberti e dal trainee Giancarlo Aiello.



Il finanziamento è destinato a supportare lo sviluppo di Agro Noce per la realizzazione di un noceto di circa 160 ettari, nella provincia di Ferrara e Bologna, dedicato alla produzione di noci di qualità "Lara" e "Chandler".