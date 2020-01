GILIBERTI TRISCORNIA E ASSOCIATI CON BPM NEL GAS STORAGE FINANCING A CURA GAS & POWER

Il team di banking di Giliberti Triscornia e Associati con il partner Carmine Oncia, ha assistito Banco BPM in una operazione di gas storage financing erogato a Cura Gas & Power.

Il finanziamento è garantito, tra l'altro, da pegno irregolare sul gas in stoccaggio e prevede una struttura contrattuale e finanziaria innovativa per il settore.

"Il finanziamento di Banco BPM – afferma Andrea Leporesi, amministratore delegato di CURA Gas & Power – è il risultato di un lavoro congiunto con il team Origination della Banca e con lo Studio Giliberti Triscornia & Associati che ha portato ad ottenere un format innovativo nella contrattualistica di questo tipo di finanziamento, con caratteristiche di flessibilità di utilizzo del gas in stoccaggio insieme ad elevate garanzie per il finanziatore."