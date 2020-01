GAZZETTA UFFICIALE





In Gazzetta il Comunicato dell'Agid sull'accessibilità al Difensore civico per il digitale (DCD)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. 24 gennaio 2020, n. 19) il Comunicato che annuncia la pubblicazione sul portale dell' Agenzia per l'Italia digitale (Agid) della Determinazione n. 357/2019 del 3 dicembre 2019 di approvazione del "Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento nella fase di prima applicazione dei compiti previsti dall'articolo 3-quinquies della legge 9 gennaio 2004, relativi al difensore civico per il digitale".

Ai sensi dell'art. 2, il Regolamento disciplina, nella fase di prima applicazione, le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito denominata Agenzia), attribuite dall'art.3-quinquies della Legge sull'accessibilità al Difensore civico per il digitale (di seguito denominato DCD), aventi rilevanza esterna, avviate a seguito della trasmissione di:

a) contestazioni della dichiarazione di accessibilità formulate dall'Agenzia o esito insoddisfacente del monitoraggio effettuati dall'Agenzia stessa di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della Legge sull'accessibilità, per le quali il DCD decide in merito alla corretta attuazione della medesima legge e dispone eventuali misure correttive;

b) segnalazioni da parte di utenti relative ai casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c) della Legge sull'accessibilità, per le quali il DCD decide, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia.



