Daniela Pietrini approda in Orrick come senior counsel del team di finance italiano

Orrick è lieto di annunciare l'ingresso di Daniela Pietrini in qualità di senior counsel del team di finance italiano guidato da Patrizio Messina.



L'avv. Pietrini, con oltre 12 anni di esperienza professionale e nota al mercato per le sue competenze in materia di cartolarizzazioni, rientra a far parte del team di finance dopo alcuni anni trascorsi presso una boutique legale e si occuperà di cartolarizzazioni performing, NPLs, UTP e sintetiche e, più in generale di operazioni di finanza strutturata.



La squadra italiana di Orrick finance, che attualmente conta 40 professionisti, da sempre focalizzata sulle cartolarizzazioni e finanza strutturata, è stata di recente coinvolta nelle più rilevanti operazioni di NPLs e cartolarizzazioni presenti sul mercato italiano, tra cui la procedura di salvataggio della Banca Popolare di Bari, l'assistenza ad AMCO nella ristrutturazione del Gruppo Carige e la cartolarizzazione e cessione di portafogli di crediti in sofferenza del Gruppo BPER.

"Siamo entusiasti che Daniela sia nuovamente in squadra e possa contribuire ad accrescere e consolidare le nostre competenze professionali" ha dichiarato Patrizio Messina.