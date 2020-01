Lexant acquisisce Bongiovanni

A 10 anni dalla nascita del suo nucleo originario, continua la crescita di Lexant, lo studio legale guidato da Andrea Arnaldi e Anna Caimmi. Dopo un lateral chiuso lo scorso anno a Verona, Lexant si sposta a Nord Ovest, acquisendo lo Studio Legale Bongiovanni, boutique torinese composta da dieci professionisti.



Simone Bongiovanni, fondatore dello studio ed esperto in materia di Privacy, avrà in Lexant il ruolo di Of Counsel fungendo da prezioso raccordo con il territorio piemontese.