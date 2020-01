Dla Piper, PwC e Giovanardi Pototschnig & Associati nel rilancio di Preziosi Food

DLA Piper e PwC, da un lato, e Giovanardi Pototschnig & Associati, dall'altro lato, hanno assistito, rispettivamente, Preziosi Food, controllata da Vertis SGR insieme a Hat SICAF, e il ceto creditorio composto da sei istituti di credito nel contesto della complessa operazione di risanamento dell'indebitamento finanziario di Preziosi Food ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lett. (d), della legge fallimentare.

Il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Preziosi Food - una delle società leader nel mercato della produzione e distribuzione di snack salati e dolci - è stato realizzato anche tramite la cessione del ramo d'azienda della società dedicato alla produzione e commercializzazione di snack dolci in favore di un primario operatore del settore.

L'operazione di risanamento rappresenta per la società la base per avviare un percorso di crescita finalizzato, anche attraverso il proprio rafforzamento patrimoniale e la professionalità del management, al rilancio e allo sviluppo del proprio posizionamento industriale nel mercato di riferimento con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo di uno dei più importanti player nel mercato degli snack salati.

Preziosi Food è stata assistita, per gli aspetti legali connessi all'operazione di risanamento, da DLA Piper che ha agito con un team coordinato dal partner Antonio Lombardo e composto dagli avvocati Claudia Scialdone e Oreste Sarra e, per gli aspetti finanziari, è stata supportata da PwC con un team composto dal partner Salvatore Lombardo e dal manager Eldo Felice. LMS Studio Legale, con l'avvocato Giovanni Gomez Paloma, coadiuvato dagli avvocati Olympia Noemi Foà e Irina Lushnikova, ha assistito Preziosi Food per gli aspetti legali relativi al perfezionamento della menzionata operazione di dismissione del c.d. ramo dolci.

Giovanardi Pototschnig & Associati ha affiancato i creditori finanziari rappresentati dai sei istituti di credito con un team composto dalla partner Linda Morellini e dal senior associate Andrea Chiloiro.