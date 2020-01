In Gazzetta l'Ordinanza Min. Salute sul Coronavirus

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. 27 gennaio 2020, n. 21) l'ORDINANZA 25 gennaio 2020 del Ministero della salute che detta misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del provvedimento, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonché di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute.

L'ordinanza ha validità di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta.