Hogan Lovells con Flixbus per gli accordi con Marozzi Viaggi & Turismo

Continua la crescita di Flixbus in italia con i recenti accordi con il gruppo Marozzi Viaggi & Turismo, uno dei principali operatori italiani della mobilità a lunga percorrenza. A seguito di tali accordi, al network Flixbus, che già conta oltre 350.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 30 paesi, si aggiungono numerose tratte nazionali precedentemente operate dal gruppo Marozzi Viaggi & Turismo.



Nell'operazione, Flixbus è stata assistita da Hogan Lovells con un team coordinato dal socio Corporate M&A Francesco Stella e composto anche dalla senior associate Martina di Nicola per gli aspetti Corporate M&A, dalla counsel Alessandra Pannozzo e dalla senior associate Maria Luce Piattelli per gli aspetti IP e dalla senior associate Emanuela Cocco per gli aspetti di diritto amministrativo.