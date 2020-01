NEGRI-CLEMENTI CON E.VA. E RÖDL & PARTNER CON DIP PER L'ACQUISIZIONE DI QUATTRO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il Gruppo E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. (Brescia) martedì 21 gennaio u.s. ha acquistato dalla società tedesca DIP Energie GmbH (Erlangen, Germania), per un valore totale di 25,5 milioni di Euro la proprietà di quattro impianti fotovoltaici siti rispettivamente in Nogarole Rocca (VR), Colleferro (RM) e Ribera (AG) della potenza complessiva di 6,2 MWp.



L'operazione rappresenta uno delle più rilevanti operazioni del gruppo E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. dalla sua fondazione nel 2001: grazie a tale acquisizione, infatti, il Gruppo aumenta il numero dei propri impianti da 33 a 37 e la potenza da 35,5 MWp a 41,7 MWp.



Il gruppo E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. è stato assistito nella negoziazione e sottoscrizione dei documenti contrattuali dal team guidato dall'avv. Carlo Periti, socio del dipartimento di M&A di Negri-Clementi Studio Legale Associato.



Il venditore, la società DIP Energie GmbH, è stata assistita da un team integrato dello studio Rödl & Partner Italia/Germania capitanato dall'avv. Roberto Pera, Partner di Roma, responsabile transaction, con Bárbara Mateos Frühbeck e Alessio Di Dio, l'avvocato di diritto tedesco/RA Michael Wiehl, Partner dello studio di Norimberga lato transaction Germania, e il dott. Thomas Giuliani, Partner dottore commercialista dello studio di Bolzano, per tutti gli aspetti financial e tax. Ha assistito il venditore anche l'avv. Giuliano Solenni di Verona, che segue il gruppo tedesco da molti anni.