Legalitax Studio Legale e Tributario nella cessione di Pizza Group al Gruppo Somec

È stato perfezionato il closing relativo alla cessione di Pizza Group, azienda attiva nella produzione di forni e altri macchinari per la pizza, al Gruppo Somec, tra i leader mondiali nella produzione di involucri in vetro per il settore delle costruzioni e navale, che opera anche nel settore della produzione di attrezzature professionali per la ristorazione.

I soci di Pizza Group sono stati assistiti per la parte legale da Legalitax Studio Legale e Tributario con un team composto dagli avvocati Lorenzo Camilotti (in foto) e Francesco Camilotti; dall'advisor finanziario BF&Company, nelle persone di Alessandro Bartolini e Alessandro Zanatta e dallo Studio Sandrin con il professionista Pierluigi Basso, per la parte fiscale e contabile.

Somec è stata assistita da Studio BM&A - Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Riccardo Manfrini e Manuel Seminara per la parte legale e dallo Studio Consimp, con il professionista Marco Della Putta, per la parte fiscale.

Pizza Group, fondata nel 1994 a San Vito al Tagliamento (PN), con un fatturato di oltre 11 milioni di euro nel 2018, è uno dei principali operatori indipendenti internazionali nella produzione di forni e altri macchinari (impastatrici, dilaminatrici, spezzatrici, formatrici, ecc.) per la pizza. La produzione avviene nello stabilimento di proprietà di oltre 8.000 mq che garantisce l'impiego a circa 40 dipendenti. La rete commerciale si estende a livello globale, con una significativa incidenza delle vendite estere (oltre l'85% dei ricavi 2018) e clienti in oltre 70 Paesi.

SOMEC, quotata sull'AIM presso la Borsa di Milano, vanta un fatturato consolidato di circa 170 milioni di euro, un'importante presenza estera attraverso le controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada ed oltre 650 collaboratori.

Con questa operazione, i soci di Pizza Group hanno potuto portare a compimento un percorso di successione, dopo oltre 25 anni di attività, assicurando una nuova fase di espansione del business dell'azienda, grazie all'ingresso in un importante gruppo italiano che metterà a disposizione le proprie competenze, risorse e network commerciale.