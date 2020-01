DLA Piper con i Me Contro Te per il film campione di incassi

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito i Me Contro Te nella definizione degli accordi per la realizzazione del film "Me contro Te - Il Film – La vendetta del signor S" attualmente in distribuzione nelle sale a cura di Warner Bros Entertainment. I due youtuber, già conosciutissimi nella fascia 4-12 anni, sono diventati noti anche al pubblico adulto: il film si sta rivelando infatti un vero e proprio campione di incassi (nel weekend di esordio è stato il film più visto in Italia).



In particolare negli ultimi mesi lo studio ha fornito assistenza agli youtuber per i profili contrattuali relativi alla realizzazione del film, che è stato co-prodotto da Me contro te Srl , società di riferimento degli youtuber e titolare del soggetto del film depositato presso la SIAE, da Warner Bros Entertainment e da Colorado Film. Lo studio ha assistito Me contro te Srl nella negoziazione che all'inizio di ottobre 2019 ha portato al contratto di produzione associata appunto con Warner (assistita dall'avvocato Barbara Bettelli dello studio BE Law di Roma) e Colorado (assistita dall'avvocato Giulia Fundarò del medesimo studio).



I Me Contro Te hanno inoltre partecipato al film come attori protagonisti, co-autori della sceneggiatura, autori e interpreti delle canzoni che fanno da sigla iniziale e finale al medesimo film, ruoli per i quali lo studio li ha assistiti – sempre nel medesimo periodo – nella negoziazione con il produttore esecutivo Colorado Film dei relativi contratti di cessione dei diritti.

DLA Piper ha agito con un team coordinato dal partner Roberto Valenti, assistito da Laura Borelli e Alessandra Tozzi (e da Annamaria Algieri per i depositi in SIAE).