Gatti Pavesi Bianchi con AnaCap nei suoi investimenti immobiliari indiretti relativi a due immobili milanesi siti in Via Lepontina ed in Via Valtellina

Un team multi practice di Gatti Pavesi Bianchi guidato da Eriprando Guerritore e da Marc-Alexandre Courtejoie e composto da Désirée Catalano, Andrea Schiavo, Carolina Caslini, Gabriella Abbattista, Sofia Gaborin, Maria Pia Larnè ed Elisabetta Patelli ha assistito un fondo europeo di private equity gestito da AnaCap ("AnaCap") nella strutturazione e nell'esecuzione di un'operazione di investimento immobiliare indiretto a Milano relativa a due immobili ubicati in Via Lepontina ed in Via Valtellina.



L'operazione prevede una riqualificazione di entrambi gli immobili ai fini del realizzo di appartamenti e studentati. Essa è stata realizzata mediante un veicolo italiano multi comparto di natura societaria che ha eseguito gli acquisti.



Il team multipractice di Gatti Pavesi Bianchi ha seguito tutti i profili di strutturazione, di investment management, di banking & finance e di diritto urbanistico di rilievo ai fini dell'operazione. Pietro Piccone, partner presso Ludovici, Piccone & Partners ha curato i profili fiscali dell'investimento di AnaCap.