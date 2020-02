CURTIS Italy con AROL S.p.A. nell'acquisizione di MACA ENGINEERING S.r.l.

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, con un team coordinato dal Partner Filippo Palmieri (in foto) e composto dagli Associates Simone Castelli e Raffaella Colosimo, ha assistito il Gruppo AROL – leader del mercato internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di capsulatura e tappatura – nell'acquisizione di MACA ENGINEERING S.r.l., società friulana fondata nel 1987 e specializzata nella progettazione, costruzione e commercializzazione di macchine e linee automatiche per la produzione di capsule e chiusure in alluminio e plastica.

L'acquisizione rafforza ulteriormente il progetto industriale e la strategia di crescita di AROL: MACA ENGINEERING vanta, infatti, skill tecnologiche e mercati fortemente affini ed integrabili con quelli del Gruppo AROL, che mette così a segno la terza acquisizione in due anni e si conferma player di riferimento dell'industry del capping.

La famiglia Marchioro, socia di MACA ENGINEERING, è stata assistita dallo Studio Gitti and Partners, con un team composto da Vincenzo Giannantonio, Cristina Cavedon e Antonino Di Salvo, per gli aspetti societari, nonché da Elisa Mapelli per gli aspetti giuslavoristici e da Arkios Italy S.p.A. quale Financial Advisor, con un team composto da Hong Hong e Valerio Stanizzi.