DUE NUOVI SOCI PER LA SCALA: NADIA ROLANDI E LUCA SBLENDORIO

Nadia Rolandi e Luca Sblendorio sono i due nuovi soci di La Scala Società tra Avvocati. Sale così a 24 il numero dei partner. Nadia Rolandi, laureatasi all'Università degli Studi di Milano, è entrata in La Scala nel 2008. Esperta di diritto civile e commerciale, opera nell'area Imprese fornendo assistenza a imprese in crisi e curandone la ristrutturazione finanziaria. Luca Sblendorio, laureatosi all'Università degli Studi di Bari, è entrato in La Scala nel 2013. Esperto di Npls, opera nell'area Banche e Finanza e supporta, in maniera continuativa, primari istituti di credito nell'attività di due diligence e di assistenza al post-sale dei crediti deteriorati.

Per La Scala il 2019 è stato un anno di significativo potenziamento dei servizi legali offerti ai propri clienti con vari ingressi di rilievo e l'apertura di due nuove practice: quella dedicata al servicing Utp, coordinata da Niccolò Pisanenschi, e un'altra di diritto amministrativo affidata a Pierluigi Giammaria. Oltre a Pisaneschi e Giammaria, alla fine del 2019, è entrato in La Scala anche Michele Massironi, responsabile del team Corporate. E' recentissimo inoltre l'ingresso di Antonio Ferraguto e del suo team di 15 professionisti che andranno a rafforzare la practice del contenzioso.

Oggi il Gruppo La Scala conta su 300 risorse, circa 200 legali e uno staff di 100 persone.

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "Con i recenti lateral abbiamo irrobustito ulteriormente le nostre aree di specializzazione trasversali sia all'area imprese che a quella banche e finanza. Le nomine di Nadia e Luca testimoniano invece la nostra costante attenzione alla valorizzazione delle risorse interne e al percorso di crescita che garantiamo a chi si forma nello Studio. Nel 2020 puntiamo a evolvere ulteriormente il nostro modello di business, anche attraverso UniQLegal, la STA creata con Unicredit e Nctm Studio Legale. Per competere in questo mercato bisogna assolutamente guardare avanti."