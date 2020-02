LEGANCE CON CARTIERE CARRARA NELL'ACQUISIZIONE DI CARIND E CRC

Legance - Avvocati Associati ha assistito Cartiere Carrara nell'acquisizione di Carind e Crc, aziende specializzate nella produzione di articoli di carta tissue, divenendo Gruppo Cartiere Carrara.

Legance ha agito con un team coordinato dalla partner Federica Pomero coadiuvata dal senior associate Filippo Innocenti; gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale sono stati seguiti dal partner Paolo Marzano e dalla managing associate Gabriella Rubino, gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal managing associate Marco D'Agostini mentre quelli di diritto ambientale dalla senior associate Alice Villari.

In questa operazione Brera Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario di Cartiere Carrara con un team composto da Niccolò Querci e Adriano Adriani