Nunziante Magrone e Studio Legale Paoletti a fianco della Société Monégasque Internationale Portuaire nell'acquisizione del 20% della società che controlla la marina di Cap d'Ail

Société Monégasque Internationale Portuaire (SMIP) – assistita da Nunziante Magrone e dallo Studio Legale Paoletti - ha siglato un accordo per l'acquisizione del 20% della Società Port de Cap d'Ail (SPCA), titolare della concessione di sfruttamento dell'omonimo porto fino al 2027.

Questa operazione permetterà a SMIP di mettere a disposizione di SPCA tutte le sue competenze per perseguire lo sviluppo della marina turistica di Cap d'Ail, mantenendo le sue peculiarità.



La Société d'Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), controllante di SMIP e titolare della concessione di sfruttamento dei porti di Monaco, dimostra così il suo interesse ad essere fortemente implicata nella gestione della Marina di Cap d'Ail, impegnandosi a valorizzarne le caratteristiche distintive.



SMIP è stata assistita dall'avv. Marco Paoletti coadiuvato da un team dello studio Nunziante Magrone guidato dai soci avv. Vieri Paoletti e avv. Priscilla Merlino.



D'altro lato la Société Holding du Cap d'Ail (controllante di SPCA) è stata seguita per l'operazione dalla sede di Parigi di Clifford Chance con una squadra composta da Xavier Petet, Raphaël Durand et Grégoire Lecoquierre, per gli aspetti di M&A, Jean-Baptiste Merigot de Treigny et Antoine Beauxnonchè, per gli aspetti regolamentari, nonché Omar El Arjoun, per gli aspetti fiscali.