Chiomenti nell'istituzione del fondo d'investimento dedicato alle imprese assicuratrici associate ad Ania

Chiomenti ha assistito l'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) nell'operazione di istituzione, da parte di F2i SGR S.p.A., di un fondo d'investimento alternativo mobiliare, dedicato alle imprese assicuratrici associate ad Ania, focalizzato negli investimenti in infrastrutture italiane caratterizzati da uno speciale trattamento prudenziale in ambito Solvency II e selezionati in base a principi ESG. Il fondo ha un obiettivo di raccolta di circa cinquecento milioni di euro.



Chiomenti ha prestato assistenza con un team composto dal partner Andrea Sacco Ginevri, dal counsel Gabriele Buratti (in foto) e dalla senior associate Francesca Villa.