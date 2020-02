Grimaldi Alliance, premiato Studio Berjeblawyers

Lo Studio Berjeblawyers, nuovo membro della Grimaldi Alliance, ha partecipato alla ventesima edizione "Trophées d'or 2020" tenuta a Parigi e ha ottenuto il riconoscimento di miglior studio legale in Nord Africa.



La kermesse parigina ha visto il coinvolgimento di oltre mille partecipanti e la giuria che ha assegnato i premi era composta da più di 160 professionisti.



Fondato nel 2003, Berjeblawyers è uno dei principali studi legali d'affari in Tunisia, attivo nella consulenza e nel contenzioso in tutti i settori del diritto d'affari.



Berjeblawyers interviene per conto di grandi gruppi, internazionali e tunisini che operano in Tunisia o imprese tunisine che operano all'estero. La firm assiste anche molti investitori stranieri a creare la propria struttura in Tunisia e fornisce assistenza legale in materia di diritto societario, diritto fiscale e diritto sociale.