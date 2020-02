Al via il 17 febbraio la IV edizione della Winter School in Innovazione legale "Changing your mindset – TIL 2020", dell'European Center for Law, Science and New technologies dell'Università di Pavia

Si inaugura il 17 febbraio prossimo la IV edizione della Winter School in Innovazione legale "Changing your mindset – TIL 2020", dell'European Center for Law, Science and New technologies dell'Università di Pavia.



Il corso intensivo, il primo in Italia ad aver proposto - dal 2015 - una formazione dei futuri giuristi che supera la contrapposizione "tra law on the books and law in action", è promosso da Amedeo Santosuosso, professore di Diritto, Scienza e Nuove tecnologie al dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia e all'Istituto di studi avanzati (IUSS), e da Carlo Granelli, professore ordinario di Diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia.



Il programma della settimana alterna lezioni frontali con workshop, e vede impegnati in aula docenti tra i più conosciuti professionisti della legal innovation nel mondo.

Gli studenti approcceranno materie quali Computer science e Coding Fundamentals; Big data, Machine Learning, Neural network; Legal analytics; Smart Contracts and Blockchain; Legal design, AI and criminal law.



Alla faculty partecipano, tra gli altri, professori provenienti dalle più prestigiose università USA: Oliver Goodenough, research professor of law alla Vermont Law School e affiliated faculty al CodeX Center dell'Università di Stanford; e Margareth Hagan, direttrice del Legal design Lab di Stanford.



Il venerdì mattina la lezione di chiusura della Winter School - "Teaching legal analytics and AI to law students" - è tenuta da Kevin D. Ashley, Ph.D., esperto di modelli neurali di ragionamento giuridico, ricercatore nel campo degli analytics dei testi giuridici e studioso di nuovi modelli di formazione per la preparazione dei futuri giuristi.



La lezione si tiene presso lo IUSS (Aula del Camino, Palazzo del Broletto, Pavia) ed è aperta al pubblico.



Sempre nella giornata conclusiva saranno assegnati i due premi ECLT "Originality and being visionary" a due giovani giuristi impegnati nel campo della innovazione legale.



Nella giornata del 20 febbraio si terrà la tavola rotonda "Law firm e Legal tech", evento aperto agli avvocati in occasione della Winter School presso il Collegio Ghislieri, via Ghislieri 5 (accesso previo comunicazione a a.santosuosso@unipv.it).