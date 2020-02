Casavo raccoglie nuovi capitali con l'emissione del suo primo titolo di debito

Advisor dell'operazione gli studi legali Chiomenti, Gatti-Pavesi-Bianchi e Pirola



Casavo, la piattaforma italiana online leader di mercato nell'instant buying immobiliare, ha completato la prima emissione di titoli di debito con un player istituzionale. I titoli emessi sono stati sottoscritti da Amundi SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso "Amundi Progetto Italia".



"Siamo orgogliosi di questa operazione perchè oltre alla raccolta di ulteriore capitale, ci ha permesso portare a termine con successo la nostra prima emissione di titoli di debito con un player istituzionale, potendo così continuare ad esplorare nuove opportunità di investimento e finanziare il nostro ambizioso piano di crescita transazionale", ha dichiarato Giuseppe Caputo, CFO della startup milanese, che ha seguito tutte le fasi dell'operazione con il suo team di corporate finance.



Casavo, che è risultata la startup più finanziata in Italia nel 2019, ad oggi ha effettuato più di 300 acquisizioni immobiliari per un valore di oltre 85 milioni di euro. Il team è cresciuto fino a circa 100 persone e più di 1.000 agenzie immobiliari hanno aderito al network Casavo a Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Recentemente ha annunciato l'ingresso sul mercato immobiliare spagnolo.



Nel corso dei primi due anni di attività Casavo è stata supportata da diversi investitori, tra cui la statunitense Greenoaks Capital, le tedesche Project A Ventures e Picus Capital, oltre al fondo di investimenti italo-francese 360 Capital, Kervis Asset Management, Boost Heroes (holding guidata da Fabio Cannavale), Marco Pescarmona (fondatore e presidente di MutuiOnline) e Rancilio Cube.



Chiomenti ha prestato assistenza a Casavo con un team multidisciplinare composto dal Managing Counsel Benedetto La Russa (in foto) l'associate Luigi De Angelis per gli aspetti di debt capital market e dal senior associate Edoardo Canetta e l'associate Matteo Berti per gli aspetti societari.

Il counsel Giovanni Barbagelata e l'associate Simone Stefano Schiavini per gli aspetti fiscali.



Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Amundi SGR S.p.A., in qualità di sottoscrittore dei titoli di debito, con il partner Marc-Alexandre Courtejoie coadiuvato dall'associate Carolina Caslini.



Pirola Corporate Finance, con un team composto dal Partner Mario Morazzoni, dal Director Alessandro Rivolta e dal Senior Analyst Paolo Greco, ha agito in qualità di financial advisor di Casavo.