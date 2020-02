evento formativo



Centro Studi Borgogna ha il piacere di presentare l'evento formativo dal titolo: "LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE: UN PRIMO BILANCIO".

Dal 1° gennaio è entrata in vigore la riforma della prescrizione introdotta dalla c.d. legge "Spazzacorrotti". Pochi interventi normativi hanno suscitato un livello così alto di attenzione e conflittualità, sia sul piano politico-istituzionale, che fra gli operatori del diritto a tutti i livelli, scesi in campo direttamente, in misura senza precedenti, per manifestare le proprie posizioni.

Il Centro Studi Borgogna non poteva mancare all'appuntamento: il 27 febbraio, nella prestigiosa cornice della Sala del Refettorio presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, esponenti delle Istituzioni, professori universitari, magistrati e avvocati interverranno per un confronto sulla riforma e per ragionare sulle prospettive di modifica attualmente al vaglio del Governo.

In coerenza con il taglio multidisciplinare che caratterizza le iniziative del Centro Studi Borgogna, al tavolo con i giuristi parteciperanno anche rappresentanti del giornalismo e delle imprese, per cercare di alimentare, con contributi ragionati e di spessore, il dibattito di stretta attualità sull'istituto della prescrizione.

Moderatore dell'incontro: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato, Presidente Centro Studi Borgogna).

Parteciperanno: Edoardo Bianchi (Vice Presidente Ance), Renato G. Bricchetti (Presidente Sezione Corte di Cassazione), Davide De Lungo (Professore a contratto Diritto Pubblico Università San Raffaele), Luigi Furno (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano), Antonino Galletti (Presidente Ordine Avvocati Roma), Giovanni Malinconico (Presidente Organismo Congressuale Forense), Giovanni Negri (Giornalista Il Sole 24 ORE ), Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico Centro Studi Borgogna).

Coordinamento Scientifico a cura di Davide De Lungo.



Per informazioni e adesioni inviare una mail a iscrizione@centrosudiborgogna.it o chiamare il numero di telefono 02-366 42 658.



Presente il Gruppo 24 ORE

