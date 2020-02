PwC TLS con Illimity Bank nell'acquisizione di un portafoglio di crediti NPL ceduto dal Gruppo MPS

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Illimity Bank nell'acquisizione di crediti NPL, prevalentemente corporate unsecured, per un valore nominale lordo complessivo di circa 1,6 miliardi di euro (gross book value) erogati da Banca MPS e da MPS Capital Services.

Per PwC TLS ha operato un team coordinato dal Partner Cristian Sgaramella (in foto), composto da Andrea Tomasicchio, Raffaele Gentile, Pamela Balice, Elena Turchini, Danilo Carbonara, Damiana Elisabetta Maurogiovanni, Patrizia Aufieri, Luca Troiano, Alessia Monizzi, Michele Martorano, Francesca Rottino e Alessandra Musitelli (per le attività di due diligence) nonché Riccardo Lipari, Luca Mantegazza e Giovanni Bombaglio (per la parte contrattuale).