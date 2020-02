LATHAM & WATKINS E BONELLIEREDE NEL PASSAGGIO DI POLIBLEND E ESSETIPLAST AD ASCEND

Ascend Performance Materials, società statunitense leader nella produzione e distribuzione di prodotti chimici, fibre e materie plastiche di alta qualità, ha sottoscritto l'accordo per l'acquisizione di Poliblend e Essetiplast da Gruppo D'Ottavio.



Poliblend e Essetiplast sono rispettivamente specializzate nella produzione di tecnopolimeri e resine poliammidiche, e della produzione di masterbatches colorati e additivi specifici.

L'acquisizione ha l'obbiettivo di consolidare la presenza di Ascend sul mercato europeo, nonché

sostenere la crescente domanda di prodotti altamente performanti che rispettino i requisiti di

sostenibilità.



Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il secondo trimestre del 2020.



Latham & Watkins ha assistito Ascend con un team composto da Stefano Sciolla, Giovanni B. Sandicchi (in foto), Giovanni Spedicato, Maria Giulia De Cesari, Francesco Orlando e Raissa Sciarrone per i profili corporate, e da Cesare Milani e Virginia List per gli aspetti regolamentari.

BonelliErede ha assistito il venditore con un team composto dal partner Gianfranco Veneziano, membro del Focus Team Aziende di Famiglia/Medie Imprese, dagli associate Matteo Minero e Giulia Romagnoni e da Dario Ficchi Nastasi