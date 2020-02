BonelliErede nel finanziamento a S.EC.A.M. S.p.A.

S.EC.A.M. S.p.A., società a capitale interamente pubblico che gestisce, tra gli altri, il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio, ha portato a compimento un'articolata operazione di finanziamento per complessivi 45 milioni di euro allo scopo di rifinanziare il proprio indebitamento esistente e di far fronte agli investimenti del servizio idrico integrato programmati per il periodo 2019-2021 e alle ulteriori esigenze finanziarie relative al progetto.



L'operazione si caratterizza rispetto al settore di riferimento per la concessione da parte di quattro istituti di credito (tra i quali Banca Popolare di Sondrio – Società cooperativa per azioni, Credito Valtellinese S.p.A. e UBI Banca S.p.A.) di quattro separati finanziamenti bilaterali, che presentano discipline e caratteristiche parzialmente diverse, ma condividono il medesimo security package, con conseguente articolata e peculiare disciplina dei rapporti intercreditori tra i vari soggetti coinvolti.



BonelliErede ha assistito due istituti di credito (tra cui Banca Popolare di Sondrio – Società cooperativa per azioni) nella predisposizione e negoziazione dei rispettivi contratti di finanziamento bilaterali e ha agito in qualità di consulente legale di tutti gli istituti di credito coinvolti con riferimento alla predisposizione e negoziazione del security package e del relativo accordo intercreditorio.

BonelliErede ha agito con un team coordinato dal partner Catia Tomasetti (in foto a sinistra) e guidato dal managing associate Giorgio Frasca (in foto a destra), composto, per i profili banking, dagli associate Michele Florio, Giovanni Guglielmo e Carmine Merucci e da Beatrice Corda ed Elisa Odoguardi e, per i profili regolamentari e di diritto amministrativo, dal managing associate Giovanna Zagaria.



Nell'ambito dell'operazione, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni ha assistito S.EC.A.M. S.p.A., con un team composto dal partner Mauro Battistella e dall'associate Sara Porta.