GOP e Gattai nella proposta di project financing per la riqualificazione del complesso immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca

Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners hanno assistito, rispettivamente, COIMA SGR (per conto del Fondo Urban Regeneration Fund II) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (CRL) nella strutturazione di una proposta di project financing avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici e connesse opere di riqualificazione urbana nel contesto del più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca.



Si tratta di una proposta di rigenerazione urbana dalla quale potranno nascere spazi destinati a uffici, appartamenti e attività commerciali e artigianali, con il recupero di 30 mila metri quadrati di aree pedonali – coperte e scoperte – dotate di servizi e infrastrutture, in cui si inserisce un sistema diffuso di parcheggi e piazze pubbliche.



Per gli aspetti relativi alla strutturazione della proposta di project financing COIMA è stata assistita da GOP con un team composto dai partner Giuseppe Velluto (in foto) e Stefano Cunico, dal managing associate Giacomo Zennaro e dall'associate Simone Castrovinci Zenna, mentre gli aspetti relativi alla strutturazione dell'accordo di investimento con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono stati seguiti dal partner Davide Braghini coadiuvato da Luca Milesi. COIMA si è avvalsa anche dell'Avv. Elisa Burlamacchi per gli aspetti di diritto amministrativo locale, e di Jean-Paul Baroni di LED Taxand per gli aspetti fiscali.



Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è stata assistita dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con un team composto dai Partners Duccio Regoli e Gianluca Gariboldi e dalla Senior Associate Valeria Salamina.