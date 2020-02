Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) Federazione regionale del Lazio, convegno a Viterbo: presenti Ruggiero e Franchino

A Viterbo, martedì 4 marzo alle ore 9.00, presso "Nando al Pallone", andrà in scena un convegno sulle "Opportunità di sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa: microcredito, finanza agevolata e nuove direttive legislative" al quale parteciperanno anche Angelo Ruggiero e Bonaventura Franchino.



L'evento, moderato dalla tributarista Elvira Del Duchetto - Responsabile dello sportello dell'UNCI di Viterbo, vedrà la partecipazione del Cav. Pasquale Amico - Presidente Nazionale dell'UNCI, della dott.ssa Maria Pia Di Zitti - Presidente della Federazione Regionale UNCI Lazio, del dottor Claudio G. Cimarella - Tutor per l'Ente Nazionale per il Microcredito, del dottor Carmine Dorio - Consulente ed esperto del FSE della Regione Lazio, del dottor Paolo Fiorenzo - Esperto in fondi comunitari, del professor Angelo Ruggiero - Commercialista esperto scientifico del MIUR e docente alla Scuola Superiore della Magistratura, dell'avvocato Bonaventura Franchino - Cassazionista esperto giurista d'impresa, e del dottor Daniele Di Pietro - Commercialista esperto in bilancio delle cooperative e delle PMI. Le conclusioni dell'evento, saranno a cura del tributarista Marco Tomarelli - Direttore UNCI sportello di Viterbo.



Durante la presentazione sarà offerta una panoramica su tutti i profili rilevanti nella gestione delle società cooperative, da quelli manageriali a quelli giuridici, fiscali, finanziari, fino a quelli tecnici, al termine dei lavori sarà offerto un lunch buffet.



Per iscrizioni: segreteria del convegno in Via Giuseppe Fontecedro snc (Loc. Poggino – Viterbo)

Tel. 0761 364759 - Mail: sportelloviterbo@uncilazio.eu



Il Convengo rientra nel progetto "Azioni di sistema per la cooperazione" avviso pubblico Regione Lazio G16905/2018 L.R. 20/2003

Il programma