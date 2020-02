Shearman & Sterling ha assistito Oaktree Capital Management L.P. ("Oaktree") nel suo investimento, tramite una società ad essa affiliata, nel capitale di MBE Worldwide S.p.A.

MBE - Mail Boxes Etc. è una società leader nell'offrire soluzioni in outsourcing in ambito di spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing per le piccole e medie imprese e per i privati attraverso una rete di centri servizi. MBE, ad oggi, opera con tre marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet.

Il team di Shearman & Sterling LLP è stato guidato dal partner Fabio Fauceglia con gli associates Giovanni Cirelli, Leonardo Pinta, Eugenio Zupo e Marta Magistrelli e la trainee Eliana Cioffi.

La famiglia Fiorelli è stata assistita dagli studi legali Sidley Austin LLP con un team composto dal partner Thomas Thesing e dall'associate Peter Mabe e Chiomenti con un team composto dal partner Manfredi Vianini Tolomei e dagli associates Michelangelo Granato e Matteo Berti.