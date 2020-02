BonelliErede al fianco di Italfondiario nella costituzione dell'intermediario ibrido

BonelliErede ha assistito Italfondiario S.p.A. nella procedura autorizzativa che ha consentito all'intermediario finanziario 106 l'estensione dell'operatività ai comparti concessione di finanziamenti e prestazione di servizi di pagamento. La costituzione dell'intermediario ibrido, specializzato nei segmenti dei crediti unlikely to pay e dei mutui a saldo e stralcio, rappresenta l'atto conclusivo della più ampia operazione di riorganizzazione del gruppo doValue conseguita alla prima revoca della licenza bancaria su base volontaria in Italia, parimenti seguita da BonelliErede.

BonelliErede ha curato le attività dinnanzi a Banca d'Italia con un team coordinato da Giuseppe Rumi, partner e membro del Focus Team Banche e composto dal managing associate Andrea Savigliano, membro dello stesso Focus Team, dal senior associate Giulio Vece e da Nicolò Rinaldo.

I profili di diritto bancario sono stati seguiti dal partner Emanuela Da Rin, leader del Focus Team Banche e dal senior associate Federico Cocito, le tematiche di diritto tributario dal partner Andrea Silvestri e dall'associate Paolo Ronca, gli aspetti di diritto civile dal partner Marco Passalacqua.