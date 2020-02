Freshfields nella ristrutturazione del debito del gruppo internazionale Tristone Flowtech

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito, con un team di professionisti multi-giurisdizionale, Tristone Flowtech Holding S.A.S., leader globale nel settore delle forniture automotive, in relazione alla recente operazione di ristrutturazione e rimodulazione di un finanziamento di circa 60 milioni di euro concesso da Raiffeisenbank a.s. (Repubblica Ceca).

In Italia, la società Tristone Flowtech Italy S.p.A. è stata assistita dal partner Francesco Lombardo, responsabile della practice italiana di financing and capital markets, Andrea Giaretta, senior associate, e Giulia Pagliani del "Global Transactions – financing and capital markets team".