Quattro agenzie leader in Europa lanciano la prima alleanza globale dedicata alla comunicazione legale

Prende vita ufficialmente oggi Mirovia, prima alleanza internazionale di agenzie specializzate in relazioni pubbliche e comunicazione per il settore legale.

Fondatori della nuova alleanza sono: Valletta Relazioni Pubbliche – tra le realtà leader nella comunicazione legale in Italia -, Byfield Consultancy (Byfield), società di consulenza già nota in Europa con sede in UK, Eliott & Markus (E&M) in Francia e Eye Communications in Germania.

Nuove agenzie partner si uniranno a Mirovia da tutto il mondo nei prossimi 6-12 mesi.

Mirovia è la prima partnership globale di Relazioni Pubbliche e Comunicazione capace di fornire servizi di marketing a clienti del settore legal che richiedano un supporto dedicato su base multigiurisdizionale, oltre a fornire agli studi legali e ai loro clienti servizi specialistici di comunicazione in caso di crisi e di controversie legali.

Uno dei principali vantaggi dell'alleanza è che consentirà a ciascuna agenzia di unire i propri punti di forza a vantaggio dei clienti del settore legale a livello internazionale - comprese le competenze di ciascuna agenzia nei mercati locali con un'ampia gamma di servizi offerti, che includono:

- Relazioni con i media;

- Litigation PR e Crisis Communication;

- Marketing digitale, inclusi social media e content marketing;

- Branding e Design;

- Thought Leadership, creazione di white paper, marketing operativo;

- Business development e Marketing strategico.

Il lancio di Mirovia avviene in un momento significativo per il settore legale globale. L'importanza del riconoscimento del brand e una forte reputazione stanno diventando fattori importanti per il successo commerciale dei moderni studi legali che operano a livello internazionale. E questo in un contesto caratterizzato da sfide come Brexit, l'aumento della concorrenza e della regolamentazione, il consolidamento del mercato, la tecnologia legale e i fornitori di servizi alternativi.

Un servizio chiave di Mirovia è la gestione delle crisi per gli studi legali e i loro clienti a livello transnazionale, in occasione di Data Breach e attacchi informatici, indagini MeToo o reati. Inoltre, Mirovia offre servizi di Litigation PR per gli studi legali e i loro clienti coinvolti in controversie cross-border di alto profilo.

Specialisti delle relazioni pubbliche reputati nelle rispettive giurisdizioni, Valletta RP, Byfield, E&M, Eye Communications collaborano già su una serie di mandati transfrontalieri e come estensione ai team di marketing interni, anche per gli studi legali statunitensi che intendano migliorare la propria visibilità e acquisire un posizionamento in tutta Europa, nonché in nuovi mercati e regioni.

Grazie ai valori condivisi e una simile cultura del lavoro, tutti i partner danno grande importanza alla ricerca dell'eccellenza nel lavoro e all'offerta di servizi integrati. Adottando un approccio "senza confini", le agenzie partner sono in grado di promuovere la creatività, condividere idee e Thought Leadership e portare ai propri clienti il beneficio della profonda conoscenza del settore legale locale e globale.

Marianna Valletta, Founder e Director di Valletta RP, ha commentato: "Siamo entusiasti di essere uno dei quattro partner fondatori di Mirovia e di lanciare la prima alleanza dedicata di agenzie specializzate in Relazioni Pubbliche e comunicazione unite per offrire agli studi legali un approccio completamente integrato alle loro esigenze di comunicazione multigiurisdizionale. La nostra esperienza dimostra che gli studi legali hanno bisogno di un supporto specialistico da parte di agenzie locali con una visione globale e capacità globali. Questo è esattamente ciò che Mirovia offre e, a differenza di altri network, il requisito fondamentale per l'adesione a Mirovia è la significativa competenza nel settore.

Non vediamo l'ora, nei prossimi mesi ,di cementare e poi forgiare la nostra alleanza dando il benvenuto a nuovi membri provenienti da altre giurisdizioni chiave".