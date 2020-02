Russo De Rosa nell'accordo tra Primo Group (partecipata di Aksìa Capital V) e CareDent per il secondo player nel mercato italiano delle cliniche dentistiche

Aksìa, in collaborazione con Mirko Puccio, prosegue nel processo di consolidamento volto alla creazione di un gruppo leader nel mercato delle cliniche dentistiche e dei poliambulatori, incentrato sulla tecnologia e sulla qualità dei servizi offerti.

L'operazione è stata finalizzata attraverso la sottoscrizione da parte di Primero (TopCo di Primo Group) di un prestito obbligazionario convertibile emesso da CareDent. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni riguardanti i risultati dell'esercizio 2020 delle due società, Primo Group e CareDent si fonderanno automaticamente.

Aksìa e Primo Group sono state assistite dagli avvocati Francesco Cartolano e Matteo Acerbi dello studio legale Accinni Cartolano e Associati per gli aspetti legali, da Leo De Rosa, Federica Paiella e Pietro Cumpostu dello studio fiscale Russo De Rosa Associati, da Marco Ginnasi di EY per gli aspetti finanziari, da Alberto De Luca e Valentino Biasi dello studio De Luca & Partners, specializzato in diritto del lavoro e da EY per gli aspetti ESG.

L Catterton e CareDent sono state assistite dagli avvocati Enrico Vaccaro e Silvia Rometti dello studio legale BonelliErede e da Gilberto Baj Macario e Marcello Tedeschi di Fineurop Soditic.