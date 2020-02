Tonucci & Partners: Marco Monaco Sorge nominato Co-Chair mondiale del Young Lawyers' Committee dell'IBA

Si tratta in assoluto del primo italiano a ricoprire questo ruolo da che il comitato è nato, nel 2004. Il suo incarico terminerà formalmente il 31 dicembre del 2021.

Fondata nel 1947 e con sede e Londra, l'IBA è attualmente la più grande associazione di avvocati - oltre 80.000 iscritti in oltre 170 giurisdizioni - e ordini forensi del mondo (quasi 200).

Marco Monaco Sorge, Co-Chair insieme all'australiana Michelle Bakhos, ha ottenuto l'incarico a seguito dell'incessante impegno svolto negli anni scorsi all'interno del Young Lawyers' Committee dell'IBA che conta oltre 1.500 giovani avvocati di oltre 50 giurisdizioni.

Monaco Sorge è in Tonucci & Partners dal maggio 2009 e si occupa prevalentemente di corporate & finance, assistendo clienti italiani ed internazionali nei loro investimenti ed attività in Italia in diversi settori (real estate, finance, servizi, manifatturiero, health-care etc.).