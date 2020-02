Eversheds Sutherland nella fusione TerniEnergia – Softeco Sismat

Eversheds Sutherland, con un team composto dall'Avv. Riccardo Bianchini Riccardi Executive Partner and Head of Corporate dello studio, dal Senior Associate Avv. Tommaso Aggio e dall'Associate Avv. Gianludovico Maggi, ha assistito TerniEnergia S.p.A., smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana nella fusione per incorporazione di Softeco Sismat S.r.l.

Le attività notarili sono state affidate allo Studio Busani & Partners nella persona del notaio Giacomo Ridella.