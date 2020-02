Tutti gli Studi nell'operazione di business combination tra Life Care Capital e Biogenera

Life Care Capital S.p.A., quotata sull'AIM Italia, ha approvato l'operazione di business combination con Biogenera, società biotech specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci biotecnologici a DNA.



Life Care Capital è stata assistita da Chiomenti per gli aspetti legali, da Deloitte&Touche S.p.A. per gli aspetti finanziari, da Spada Partners per gli aspetti fiscali e di pianificazione finanziaria, Marchi & Partners per le attività di due diligence sulla proprietà intellettuale, Molecola S.A., LC Consulting e Fondazione Charta per le attività di business due diligence.



Chiomenti ha assistito LCC con un team guidato dal socio Luca Liistro, responsabile della Business Unit Pharma, Healthcare & Life Sciences, insieme al senior associate Arnaldo Cremona e gli associate Alessandra Lo Muzio e Gianluca Riccardino per la parte corporate, e dal counsel Gianfilippo Pezzulo con gli associate Matteo Berti e Gaia Beffi per gli aspetti di capital markets.



Spada Partners ha agito con il partner Guido Sazbon insieme a Francesco Podagrosi, che hanno svolto la due diligence fiscale di Biogenera e rilasciato la relativa comfort letter, mentre il partner Cristiano Proserpio insieme a Jacopo Cattini hanno assistito Life Care Capital nella predisposizione del business plan della società risultante dalla business combination

Biogenera è stata assistita da Alantra quale advisor finanziario e da Carnelutti Law Firm per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Carlo Pappalettera con il partner Filippo Grillo.