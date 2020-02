Lexia Avvocati con il Gruppo TAS nel progetto di riorganizzazione societaria delle controllate estere del Gruppo

Lexia Avvocati ha assistito TAS S.p.A., società leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dell'extended enterprise, nel completamento della riorganizzazione societaria iniziata a luglio 2019.



Nello specifico, TAS S.p.A. ("TAS") ha eseguito il conferimento in TAS International S.A. (già TAS Helvetia S.A.) - società di diritto svizzero interamente partecipata da TAS - di tutte le partecipazioni detenute da TAS nelle altre società controllate estere del Gruppo, ovvero TAS France S.A.S.U., TAS Germany GmbH, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc., TAS Americas Ltda, TAS E.E. d.o.o..



Lexia Avvocati ha assistito TAS in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano dell'operazione, con un team composto, per quanto riguarda gli aspetti societari, dal partner Francesco Dagnino, dagli associate Aurora Agostini, Alessandro Guarino, Andrea Massimo Maroni e Greta Maspero, mentre con riguardo ai profili giuslavoristici, dall'avv. Fabrizio Vincenzo Giglio. Per i profili di diritto svizzero, TAS è stata assistita dallo Studio Kellerhals Carrard, con un team composto dai partner Giovanni Stucchi e Lars Schlichting.