CONVEGNO

di Marcella Vulcano



Il convegno intitolato "Mafie e appalti: prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici" - promosso da ANCE Benevento e Università degli Studi del Sannio - che si svolgerà il 28 febbraio 2020 presso l'Auditorium Sant'Agostino a Benevento, affronterà il tema degli appalti pubblici sia dal punto di vista della P.A. e delle aziende pubbliche, sia dal punto di vista delle imprese private e dei consorzi privati, anche con l'obiettivo di approfondire i modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire illeciti collegati alle procedure di gara o alla successiva esecuzione dei lavori e la messa a punto di idonee strategie di "compliance aziendale". L'incontro di studi si propone, quindi, di affrontare il quadro normativo di riferimento, la sua pratica applicazione e i rimedi procedimentali e processuali predisposti dal legislatore per fronteggiare le conseguenze che le misure in questione generano sulle imprese.

Il legislatore, con l'obiettivo di contemperare un'efficace strategia di prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle attività economiche con la contrapposta esigenza di salvaguardia dei preminenti interessi collettivi che nell'esercizio dell'attività imprenditoriale trovano soddisfacimento e tutela, ha messo in campo un ampio ventaglio di strumenti volto ad affiancare all'attività repressiva quella di tipo preventivo. La tendenza del legislatore ad un approccio non tanto retrospettivo-stigmatizzante quanto prospettico-cooperativo è confermato dall'ingresso nella legislazione antimafia di un moderno modello di intervento di tipo preventivo, per cui, accanto agli strumenti ablatori del sequestro finalizzato alla confisca e della confisca stessa - che comportano entrambi il radicale spossessamento dei beni dal contesto proprietario di riferimento - il codice antimafia, riformato dalla l. 161/2017, ha introdotto le misure non ablatorie della amministrazione giudiziaria (art. 34 cam), istituto già esistente ma rimodellato e consolidato dalla legge di riforma e quello, nuovo di zecca, del controllo giudiziario (art. 34- bis cam), strumenti lenitivi degli effetti draconiani delle interdittive antimafia.

Gli strumenti dello specialistico impianto di prevenzione patrimoniale coesistono, poi, con il sistema di misure interdittive a carattere cautelare, con il modello di responsabilità degli enti disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, con le misure Anac introdotte con il d.l. n. 90/2014, con le misure che operano prevalentemente sul piano reputazionale, come i protocolli di legalità ed i compliance programs e con le norme sul rating aziendale introdotte dal codice dei contratti pubblici.

Il legislatore si sta muovendo nella prospettiva di una "normativizzazione" delle best practices aziendali, ritenendo che una buona organizzazione abbia non solo la finalità di condurre l'impresa al miglior risultato ma anche di prevenire condotte o comportamenti illeciti. In un numero sempre maggiore di ambiti le imprese vengono incoraggiate dal legislatore a porre in essere comportamenti virtuosi arginando così fenomeni corruttivi e infiltrazioni mafiose purtroppo endemici nella società italiana. La nozione stessa di "modello organizzativo" diventa espressione di un tentativo di "collaborazione" e di "incontro" tra i principi normativi e la responsabilità imprenditoriale e manageriale.

Il trend preventivo del legislatore che punta sul modello organizzativo e sul controllo interno è confermato anche dall'attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha apportato significative novità in tema di vigilanza e controllo volte, in particolare, ad anticipare gli stadi della crisi d'impresa cercando di generare un cambiamento culturale attraverso un approccio preventivo e non a posteriori dello stato di crisi.

La norma introduce una fase preventiva di "allerta", finalizzata ad una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell'impresa e ad una composizione assistita della crisi in un'ottica di conservazione dei valori aziendali a conferma della necessità di un adeguato sistema di controllo interno. La nuova normativa prevede, infatti, il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In concreto, le imprese dovranno predisporre degli specifici presidi ovvero implementare quelli eventualmente già esistenti, per una verifica periodica circa lo stato di continuità aziendale e prevedere o implementare i flussi informativi tra le funzioni deputate al controllo e tra queste e l'organo amministrativo.

Siamo quindi di fronte ad una moderna forma di prevenzione: organizzazione, gestione del rischio e compliance sono parte integrante delle strategie e della governance dell'impresa di medio-grandi dimensioni. L'approccio multi compliance delle aziende coniuga cultura del controllo interno e cultura della legalità.

La massima efficacia viene raggiunta quando il sistema integrato di risk management entra a far parte della cultura aziendale e viene percepito non più come un onere ma come una opportunità che influisce in modo positivo sull'implementazione delle strategie e sul perseguimento della mission aziendale.

L'auspicio è che muovendo dai principi di buona organizzazione e dal concetto di compliance, l'impresa vada oltre il formale rispetto delle norme per arrivare ad una nuova cultura aziendale e ad una gestione complessiva del rischio, verso una consapevolezza che la "responsabilità sociale" di un'impresa è requisito necessario e non contrapposto al perseguimento di una proficua attività economica.