LEXIA Avvocati, Clifford Chance e Ashurst nella modifica degli assetti societari di TAS GROUP

TAS Group ha modificato i propri assetti societari con l'ingresso del nuovo investitore CLP S.r.l. e l'incremento della partecipazione del socio di controllo GUM International S.r.l.



In particolare è stata perfezionata un'operazione che prevede nel dettaglio:

• il conferimento da parte di GUM International dell'intera partecipazione detenuta in Alex S.r.l. ("Alex") - pari al 30% del capitale di Alex, che detiene a sua volta una partecipazione del 58,20% del capitale di OWL S.p.A., titolare di n. 61.085.995 azioni di TAS, corrispondente al 73,125% del capitale di TAS - nella società di nuova costituzione 2BP S.r.l. ("NewCo");

•la sottoscrizione da parte di CLP S.r.l. ("CLP", società veicolo che fa capo agli investitori Carisma S.p.A. e Sergio Loro Piana S.a.p.A.) di un aumento di capitale di NewCo, con l'acquisizione da parte di CLP di una quota del 20,37% del capitale di NewCo;

• un finanziamento soci da parte di CLP in favore di NewCo, convertibile al verificarsi di determinati presupposti in quote della stessa NewCo;

• un finanziamento soci da parte di GUM International in favore di NewCo;

• l'acquisizione da parte di NewCo delle partecipazioni in Alex detenute dai soci di Alex diversi da GUM International (Athena Capital S. à r.l. in nome e per conto di Athena Capital Balanced Fund 2, un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS, Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., Julius Baer Fiduciaria S.p.A., sig. Alberto Previtali, sig. Tommaso Barchi).



Lexia Avvocati ha assistito GUM International con un team composto dal socio fondatore Francesco Dagnino e dagli avvocati Andrea Massimo Maroni, Aurora Agostini e Marco Stefanini, Ashurst ha affiancato la "NewCo" 2BP S.r.l. con un team guidato dalla counsel Annalisa Santini e composto dalla counsel Annamaria Pinzuti e dalla associate Maddalena Catello mentre Clifford Chance ha supportato la società veicolo CLP con un team supervisionato e guidato dal Partner Claudio Cerabolini e dal Senior Associate Jacopo Garonna, coadiuvati da Mariasole Rinciari.



I profili notarili sono stati curati dallo studio Caruso-Andreatini.