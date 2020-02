Eversheds Sutherland nella cessione di un ramo di azienda del Gruppo Eaton

Eversheds Sutherland, con un team composto dall'Avv. Riccardo Bianchini Riccardi, Executive Partner and Head of Corporate dello studio, dal Principal Associate Avv. Tommaso Aggio e dall'Associate Avv. Gianludovico Maggi, ha assistito Eaton S.r.l., società facente parte del gruppo Eaton attiva, tra l'altro, nel settore automotive, nella cessione di un ramo d'azienda relativo alla produzione e vendita di componenti per applicazioni automotive a favore di Sata S.p.A.



Sata S.p.A. è stata assistita dallo studio Giovannelli e Associati, con un team guidato dai partner Avv. Gianvittorio Giroletti Angeli e Avv. Michele Delfini e composto dall'associate Avv. Giulia Sannino per i profili societari, dal partner Eugenio Romita per gli aspetti fiscali e dall'of counsel Giuseppe Matarazzo per quelli giuslavoristici.



Zabban – Notari – Rampolla & Associati, con il notaio Federico Mottola Lucano, ha seguito gli aspetti notarili dell'operazione.