Andersen Tax & Legal ha assistito FCA Bank S.p.A. nella conversione in branch della propria controllata polacca FCA-Group Bank Polska

I professionisti di Andersen Tax & Legal in Italia e in Polonia hanno assistito il Gruppo FCA Bank nella riorganizzazione delle proprie attività in Polonia attraverso la conversione di FCA-Group Bank Polska nella branch polacca di FCA Bank. L'operazione si pone in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione degli assetti di governance della banca.

Milano – 02 Marzo 2020 – Da gennaio 2020 la società FCA-Group Bank Polska SA con sede a Varsavia si è fusa a livello transfrontaliero con il proprio socio FCA Bank S.p.A. con sede a Torino, dando luogo alla creazione di una sede secondaria polacca della banca italiana.

Il team di professionisti Andersen Tax & Legal in Italia, guidato dal partner Maricla Pennesi, e in Polonia dal partner Marcin Matyka, ha supportato FCA Bank in tutti gli aspetti della riorganizzazione curandone gli elementi legali: regolamentari, societari e fiscali.

La complessa procedura autorizzativa – di fronte alle autorità regolamentari italiana e polacca e svoltasi nel contesto della vigilanza unica europea – relativa alla fusione transfrontaliera e alla passaportazione e costituzione della branch polacca è stata curata, nei due Paesi, dal partner Marco Giorgi e dall'avvocato Leszek Rydzewski.

Dopo l'apertura delle branch in Irlanda e Belgio, la riorganizzazione di FCA Bank in Polonia è la continuazione della fase implementativa a livello paneuropeo della strategia di semplificazione organizzativa e razionalizzazione dell'attività bancaria del Gruppo.

FCA-Group Bank Polska (precedentemente Fiat Bank Polska) è – grazie ai consolidati rapporti del Gruppo FCA con la Polonia – una delle prime banche di credito al consumo presenti nel Paese sin dall'inizio della sua transizione verso l'economia di mercato.

Maricla Pennesi, Partner di Andersen Tax & Legal Italia ha commentato: "Siamo orgogliosi di aver assistito FCA Bank in questo progetto transfrontaliero e siamo felici che, grazie alla stretta ed efficace collaborazione tra i team italiano e polacco, Andersen Tax & Legal sia stato in grado di completare il lavoro entro l'ambiziosa tempistica prevista dal cliente. Si tratta di un'operazione che dimostra quanto sia importante potersi affidare a team integrati su base globale di esperti tax & legal".