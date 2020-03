Curtis con Itelyum per l'acquisizione Idroclean

Si è conclusa il 28 febbraio 2020 l'operazione di acquisizione da parte di Itelyum Regeneration del 100% del Gruppo Idroclean, azienda di riferimento in Lombardia e nel nord Italia per il trattamento e la depurazione delle acque industriali. Con due impianti, un laboratorio di analisi chimica e una struttura di consulenza, il Gruppo Idroclean offre ai numerosi clienti dei settori farmaceutico e chimico, soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti prodotti.

Itelyum è stata assistita nell'operazione dallo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle con un team guidato dal partner Carmine Gravina e composto da Giacomo Pino, Viviana Contiello e Sara Vetulli, nonché, per i profili di diritto amministrativo ed ambientale, dal partner Francesco Caccioppoli e da Giuseppe Calamo e Sara Belardo.

Lo studio R&P Legal ha assistito la compagine dei venditori, con un team guidato dai partner Prof. Stefano Zonca e Giancarlo Morelli e dagli associate Martina Rovetta e Federico Piazzoli.

Itelyum è uno dei principali player dell'economia circolare a livello nazionale ed internazionale operante nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali, con oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti speciali trattati, ricavi per complessivi 330 milioni di euro, 600 dipendenti e 20 siti operativi.

Attraverso l'acquisizione del Gruppo Idroclean, Itelyum intende consolidare la partnership circolare con il settore farmaceutico e il posizionamento strategico nella gestione e riciclo di reflui liquidi pericolosi, oltre che proseguire la sua costante politica di espansione geografica e della capacità di trattamento.