Gli advisor nell'acquisizione dell'ex teatro comunale di Firenze

EY, Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Studio Legale hanno agito al fianco di Hines e Blue Noble che - tramite il fondo immobiliare "Future Living" gestito da Savills Investment Management SGR SpA – hanno acquistato da Cassa Depositi e Prestiti l'ex teatro comunale di Firenze. L'operazione rappresenta la terza acquisizione in joint venture di Hines e Blue Noble sul mercato residenziale italiano ed è finalizzata allo sviluppo di un complesso residenziale nel centro della città, destinato in parte alla vendita e in parte alla locazione.

EY ha curato tutti gli aspetti fiscali dell'operazione, inclusa la fase di strutturazione e acquisizione, con un team coordinato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Aurelio Pensabene e dal manager Mario Naydenov.

Belvedere Inzaghi & Partners con un team composto da Guido Alberto Inzaghi, co-founding partner e dai partners Simone Pisani e Ivana Magistrelli ha gestito i profili legali, amministrativi e urbanistici dell'operazione.

Grimaldi Studio Legale ha agito con il Managing Partner Francesco Sciaudone e il socio Paolo Rulli per gli aspetti negoziali e societari, con il socio Luigi Baglivo e l'associate Emanuele Pedilarco per gli aspetti regolamentari e con il socio Roberto de Nardis e l'associate Giuseppe Buono per gli aspetti finanziari.