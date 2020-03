Bureau Plattner nomina tre nuovi salary partner e un associate

Bureau Plattner, lo studio multipractice fondato a Bolzano nel 1969 e oggi presente con più di 100 collaboratori nelle città di Milano, Bolzano, Merano e con un ufficio di rappresentanza a Monaco di Baviera, offre supporto a 360° nei settori di consulenza fiscale e legale, revisione contabile, contabilità e corporate finance.



Con l'inizio del nuovo anno 2020, Bureau Plattner nomina tre nuovi salary partner, ovvero l'avvocato Filippo Arata, specializzato in contenziosi di alto profilo in materia civile, commerciale e societaria, nonché responsabile del dipartimento di contenzioso dello studio, nonché Matthias Steiner e Hannes Kofler, entrambi dottori commercialisti con pluriennale esperienza in materia di fiscalità nazionale e internazionale.



È stato altresì nominato associate Xinxing Ji, dottore commercialista specializzato in rapporti con la Repubblica Popolare Cinese e in particolare nell'assistenza a clienti cinesi che operano in Italia.



Le nuove nomine sono sintomatiche della fase di continua crescita che lo studio sta vivendo.