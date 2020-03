Gli Studi nella compravendita immobiliare tra DeA Capital e Kryalos

DeA Capital Real Estate SGR, quale gestore del Fondo Ippocrate, ha acquistato da Kryalos SGR, per conto del Fondo All Star, due immobili a Milano, Corso di Porta Romana, 13/15 (Palazzo Mellerio) e di Piazza Velasca, 7/9. È inoltre prevista una successiva compravendita per un immobile a Roma, in Via Veneto 54. Si tratta di tre immobili core quasi integralmente locati a primari tenant. Il valore dell'operazione è di oltre € 122 milioni.

DeA Capital è stata assistita da Apollo & Associati con un team composto dal name partner Avv. Davide Apollo (nella foto, a sinistra), dall'Avv. Alessandra Zuttioni e dall'associate Nica Barcellona, mentre i profili fiscali sono stati curati dallo studio Puri Bracco Lenzi e Associati con i partner Prof. Avv. Paolo Puri e Avv. Luca Di Nunzio.

Kryalos è stata assistita da Molinari e Associati con un team guidato dai partner Alessandro de Botton (nella foto, a destra) e Marco Laviano, coadiuvati dagli associate Stefano Cova e Michela Maresca, per gli aspetti legali. Pirola Pennuto Zei & Associati, con il partner Francesco Mantegazza e l'associate partner Andrea Brambilla, ha seguito i profili fiscali per conto del venditore.