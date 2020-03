Orrick Italia: Marco Boldini Head del Regulatory e Fintech

Orrick è lieto di annunciare l'ingresso di Marco Boldini in qualità di partner e head della practice italiana di Regulatory e Fintech. Marco vanta una comprovata esperienza nel settore della regolamentazione dei servizi finanziari, quindi, tra le altre, nelle normative AIFMD, UCITS, PRIIPs, FCA Handbook e tutta la sfera di criticità connesse con i temi interessati dalla Brexit, così come negli aspetti regolamentari legati all'attività dei fondi degli ETFs e degli ETCs. Marco ha conseguito un considerevole track record in ambito fintech, con particolare attenzione ai temi della blockchain e delle criptovalute. Affianca inoltre i propri clienti in materia di MIFID II e in progetti di compliance sia da una prospettiva UK (FCA) che italiana (Consob). Prima di entrare in Orrick, Marco era responsabile della practice Financial Services Regulatory Legal di PricewaterhouseCoopers (PwC) in UK.



Oltre ad essere Avvocato in Italia, Marco è solicitor in England and Wales, Barrister presso il Middle Temple Inn, oltre che Notaio in Inghilterra e Galles. Dal 2018 è Console Onorario d'Italia in Gran Bretagna. È membro dell'Advisory Board della Italians' Private Capital Association a Londra nonché docente di Financial Services Law alla Cass Business School, City University of London. Nel 2019 ha ricevuto da Legal500 l'award come "UK's Individual Regulatory Lawyer of the Year".



Marco sarà basato tra Milano e Londra, dove rafforzerà la collaborazione con il team fintech londinese guidato dalla partner Jacqui Hatfield.



"Siamo molto lieti che Marco abbia scelto Orrick per proseguire la propria attività professionale" commenta Guido Testa, Office Leader di Orrick Italia. "Il suo sofisticato livello di specializzazione, in un mercato che diventa sempre più cross-border, si integra in modo ottimale con le practice italiane della firm e rinforza le competenze regulatory del dipartimento londinese".



"Orrick è uno studio legale internazionale leader in Italia che fornisce consulenza a quasi tutte le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e a molte delle principali aziende multinazionali che operano nel Paese. Sono felice di sviluppare la mia practice regulatory europea partendo da una realtà di alto profilo come Orrick", dichiara Marco.