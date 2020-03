Ashurst con Terna nella acquisizione di Brugg Kabel

Lo studio internazionale Ashurst ha assistito Terna S.p.A. nell'acquisizione, per il tramite della controllata Terna Energy Solutions S.r.l., del 90% di Brugg Kabel AG e di tutte le società dalla stessa controllate, uno dei principali produttori europei nel settore dei cavi terrestri, attivo nella progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione e manutenzione di cavi elettrici di ogni tensione ed accessori per cavi ad alta tensione.



L'accordo fa seguito all'operazione annunciata al mercato il 20 dicembre scorso da Terna S.p.A.. L'acquisizione di Brugg Kabel consentirà al Gruppo Terna di dotarsi di un centro di eccellenza per la produzione, ricerca, lo sviluppo e il collaudo in una delle tecnologie core, come quella dei cavi terrestri, funzionale all'implementazione degli obiettivi strategici di Terna.



Il team di Ashurst Milano, che ha coordinato anche gli altri team cross border in Svizzera (Bär & Karrer AG), Cina, India (Indian Law Partners), Germania, UAE, Polonia (SSW Solutions), è stato composto dal partner Carloandrea Meacci, Annamaria Pinzuti (counsel e matter manager dell'operazione), Gabriele Accardo (counsel per gli aspetti competition e EU law), Elena Giuffrè (partner e responsabile degli aspetti amministrativi e regulatory), Fabrizio Bergo, Yasmina Tourougou, Anna Giulia Chiarugi e Riccardo Rao.



Lato Terna, l'operazione è stata seguita dal team legale composto dagli avvocati Francesca Covone (Responsabile Affari Legali e Societari), Daniela Carria (Legal Operations and Extraordinary Transactions Senior Manager), Emilia Pucci (Affari Societari, Corporate Governance e Controllate estere Senior Manager), Laura Longobardo, Francesco Guidotti e Andrea Pulcioni