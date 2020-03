Emergenza coronavirus: 4cLegal a supporto delle imprese con uno Sportello Legale dedicato all'emergenza coronavirus

Tutte le imprese e gli enti che necessitano di assistenza legale e/o fiscale collegata alla situazione attuale potranno chiamare il numero verde dedicato 800.148.717 e ricevere un primo consulto gratuito da un professionista esperto appartenente al nostro network.

La mission di 4cLegal è di mettere in contatto chi necessita di assistenza legale o fiscale con chi ha le competenze ed esperienze necessarie per fornirla.

In questa prospettiva, abbiamo pensato a come poterci rendere utili nella situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus e abbiamo quindi deciso di istituire uno "Sportello Legale" dedicato.

È a disposizione di tutte le imprese e di tutti gli enti, privati e pubblici, che devono affrontare temi sollevati dall'attuale situazione, quali ad esempio:

• smartworking

• telelavoro

• privacy

• inadempimenti contrattuali legati all'annullamento di eventi e commesse

• rinegoziazioni contrattuali

• fruizione delle misure di sostegno alle imprese

• import export

• debiti fiscali

Chiunque necessiti di supporto può contattare il nostro numero verde dedicato 800.148.717, scrivere all'indirizzo assistenzalegale@4clegal.com o compilare il form alla pagina https://piattaforma.4clegal.com/sportello-legale/ per presentare la sua necessità di assistenza: sarà cura di 4cLegal creare un contatto con i professionisti che hanno documentato esperienze e competenze nella materia di volta in volta in questione e hanno confermato la disponibilità a offrire un primo consulto gratuito.