GOP assiste voestalpine Böhler Welding Group GmbH nell'acquisizione di una quota di maggioranza di Selco s.r.l

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito voestalpine Böhler Welding Group GmbH, azienda tedesca leader globale nella produzione di impianti per saldatura, nell'acquisizione di una quota di maggioranza pari al 90% di Selco s.r.l., produttore italiano di saldatrici professionali di proprietà della famiglia Frasson che manterrà il restante 10%.

Nei prossimi giorni, la società italiana sarà integrata nel marchio Böhler Welding e verrà denominata "voestalpine Böhler Welding Selco S.r.l." Si tratta di un'operazione che ha visto l'intervento della società tedesca nel capitale di Selco s.r.l. all'interno di una procedura di "Accordo di ristrutturazione" ex art. 182 bis L.fall. la cui particolarità decisamente innovativa, in questo caso, è stata di trovare applicazione per una società, come Selco s.r.l., già in concordato preventivo.

GOP ha assistito voestalpine Böhler Welding Group GmbH con un team guidato dal partner Giacomo Sartor (in foto), coadiuvato dal senior associate Giancarlo Donativi e dall'associate Paolo Ruzzi.

La famiglia Frasson è stata assistita da Adacta Tax&Legal e Advisory.

Fondata oltre 100 anni fa a Düsseldorf, Böhler Welding Group GmbH, che oggi conta 43 sedi di appoggio in 28 Paesi, 2.300 dipendenti e più di 1.000 partner di distribuzione nel mondo, è una società del Gruppo voestalpine AG (quotato alla Borsa valori di Vienna) che con 52.000 dipendenti occupati dalle sue 500 società controllate dislocate in 50 Paesi ha generato nel corso dell'esercizio 2018/2019 un fatturato di Euro 13.6 miliardi. Tramite questa operazione voestalpine Böhler Welding mira a sviluppare e rafforzare ulteriormente la sua posizione sul mercato italiano dopo il lancio della sua gamma di saldatrici nel giugno 2019.