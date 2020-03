Lo Studio Martelli & Partners S.p.A. a seguito dell'emergenza COVID-19 implementa lo smart working a tutela del proprio business e dei suoi professionisti

Lo Studio Martelli & Partners S.p.A., già strutturato secondo un modello organizzativo basato sullo smart working, vista l'emergenza COVID-19 che sta interessando tutta Italia e con l'obiettivo di tutelare il flusso del proprio lavoro e i propri professionisti, ha deciso di implementare ulteriormente il proprio modello gestionale basato sul "lavoro agile". Le nuove misure riguardano:

• Applicazione a tutte le risorse di Studio dello smart working;

• Implementazione delle videocall con i clienti e delle virtual meeting room interne che andranno a sostituire le riunioni fisiche;

• Sostituzione del presidio degli uffici di Roma, Milano e Napoli per le udienze con reperibilità dalle ore 8;

• Libera facoltà di accesso agli Studi.

"Siamo stati itra i primi studi legali in Italia ad adottare lo smart working, tra l'altro in tempi non sospetti perché questa organizzazione lavorativa si sposa con il nostro modello di business. Eravamo quindi già strutturati per fare fronte a una emergenza di questo tipo e ciò ci ha consentito di portare avanti il nostro lavoro in maniera continuativa e lineare." commenta l'avvocato Martelli, CEO dello Studio Martelli & Partners S.p.A. che conclude "Visto l'evolversi dell'emergenza sanitaria abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente le misure con l'obiettivo di salvaguardare il nostro business e i professionisti. Crediamo che sia importante cercare di proseguire al meglio nell'attività visto che il caso COVID-19 sta colpendo pesantemente le imprese italiane. Nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare l'economia italiana ad andare avanti. Siamo orgogliosi di dire che lo "#Studiomartellinonsiferma!"

Il modello smart adotatto dallo Studio prima dell'estate e proseguito con successo in questi mesi, è stato reso possibile grazie a una profonda rivoluzione strutturale, a un forte investimento economico in tecnologia d'avanguardia - studiata appositamente per digitalizzare i processi lavorativi e interconnettere i professionisti - e a una politica di formazione delle risorse a supporto dell'adozione del nuovo modello. Un investimento che ad oggi è risultato vincente.

Lo Studio Martelli & Partners S.p.A, ha sedi operative a Roma, Milano e Napoli e un ufficio di rappresentanza a Dubai. Strutturato secondo il modello della Law Firm anglosassoni vanta una forte specializzazione in ambito fiscale e societario. Nel 2002 sotto la guida dell'avvocato Giovanni Battista Martelli amplia la propria attività nel settore della consulenza aziendale, nell'area Litigation e ADR e nell'internazionalizzazione con focus sul Middle East North Africa. E' uno dei primi studi legali a operare nel ramo del Fashion Law e Cyber Law.